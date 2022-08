Zum Inhalt dieser Ausgabe | Seeleute ohne Treff Rotterdam: Warenhausstandorte schließen in Hafenstadt – Schiffsbesatzungen verlieren sozialen Anker Gerrit Hoekman Botlek Stores ist pleite! Das Warenhaus hatte zwar nur zwei Standorte im Hafen von Rotterdam, unter Seeleuten war es aber trotzdem weltberühmt. Am 2. August hat ein Gericht Botlek Stores für insolvent erklärt. Die beiden Filialen sind schon seit einigen Wochen geschlossen. Zweieinhalb Jahre Corona und ein neuer Besitzer haben dem Kaufhaus den Stecker gezogen. »Botlek Stores bietet Waren und Dienstleistungen für alle Seeleute von Schiffen, die den Hafen von Rotterdam anlaufen«, lockt das Kaufhaus auf seiner Homepage, die trotz Insolvenz noch in Betrieb ist. »Unsere tägliche Motivation ist es, den Seefahrern ein unvergessliches Einkaufserlebnis nach einer langen Seereise zu bieten.« Das Kaufhaus hatte einen eigenen Shuttleservice, der die Seeleute mit Kleinbussen direkt an den Schiffen abholte und nach dem Einkauf wieder zurück zur Liegestelle brachte. Die Seefahrt ist schnelllebig geworden. Die Liegezeiten der Öltanker, Containerschiffe und Stückgutfrachter ...

Artikel-Länge: 3523 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen