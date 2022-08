Unerwartetes Friedensabkommen

Sie wird nicht ohne Grund die Rebellin des Senegal genannt. Es heißt, die Region Casamance im Süden des Landes mit ihren traditionsbewussten Bewohnern sei schon immer widerständig und etwas Besonderes gewesen. Die im Vergleich zum sonst so trockenen Senegal außergewöhnlich fruchtbare Region wird im Norden vom Kleinstaat Gambia und im Süden von Guinea-Bissau umschlossen. Seit 1947 kämpft der »Mouvement des forces démocratiques de la Casamance« (MFDC, Bewegung der demokratischen Kräfte der Casamance) für die Interessen der Region gegenüber der senegalesischen Regierung – zunächst nur politisch, später auch militärisch. Am vergangenen Donnerstag erklärte der senegalesische Präsident Macky Sall für viele überraschend per Twitter die Unterzeichnung eines »historischen Friedensabkommens«.

Das Abkommen wurde von einem Gesandten der Regierung, Papa Farba Sall, in Guinea-Bissau mit dem Anführer des südlichen Flügels des MFDC, César Atoute Badiate, ausgehandelt. Die...