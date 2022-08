»Jede Herrschaftsweise hat ihre Fronde«

In den kommenden Tagen erscheint im Berliner Eulenspiegel-Verlag der bereits 2005 veröffentlichte Briefwechsel zwischen dem Dramatiker Peter Hacks (1928–2003) und dem Historiker Kurt Gossweiler (1917–2017) in einer neuen, überarbeiteten und erweiterten Ausgabe. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung des Verlags eine Diskussion der beiden Korrespondenten über Revisionismus, Klassen im Sozialismus und sozialistischen Absolutismus. (jW)

Hacks an Gossweiler

9.3.1998

Lieber Herr Gossweiler, ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass Sie Ihr Lebenswerk zu diesem provisorisch-vollständigen Abschluss gebracht haben. Das Buch¹ hat noch Züge einer Materialsammlung, es ist als System noch nicht bis in den letzten Winkel widerspruchsfrei. Aber es gravitiert in allen seinen Teilen in Richtung des Ganzen, das das Wahre ist, und die Welt in ihrer großen Schwierigkeit kann mit seinem Erscheinen erst einmal für abgehandelt gelten.

Es gibt ja schon w...