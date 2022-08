Sogar vorsichtige Kritik

Seit 2019 gibt es eine Historische Kommission der SPD in Brandenburg, die nun, nachdem 2021 bereits ein Band für den Zeitraum 1868 bis 1933 erschienen war, einen weiteren vorgelegt hat, mit dem über biographische Zugänge die Parteigeschichte zwischen 1933 und 1989/90 in den Blick genommen wird. Was wie eine peinliche Verbeugung vor der Formel von den »zwei deutschen Diktaturen« aussieht, ist vermutlich »nur« darauf zurückzuführen, dass die Herausgeber konzeptionell keinen Zugang für einen eigenständigen Band gefunden haben, der den Zeitraum 1945 bis 1990 abdeckt.

Dass auch in Brandenburg nach dem Zusammenschluss mit der KPD im April 1946 viele Sozialdemokraten in der SED auf allen Ebenen bis zum Ende ihres politischen Lebe...