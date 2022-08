Kritik aus Kassel

Die Documenta-Stadt regt sich. Der Unmut ist groß in Kassel über den zuletzt erneut hochgekochten Antisemitismusstreit um die weltbekannte Kunstausstellung. Zu diesem Eindruck kann gelangen, wer zuletzt die Leserbriefseiten der in Nordhessen maßgeblichen Regionalzeitung Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) aufschlug. Durchaus namhafte Vertreter der Stadtgesellschaft melden sich dort zu Wort. Man solle sich endlich auf eine offene Diskussion einlassen, schreibt etwa Christian Kopetzki, Professor i. R. für Stadtplanung an der Kasseler Uni, man brauche keine »Gesinnungsschnüffelei und keinen Kontrollwahn à la Volker Beck«. Man versuche, »die Documenta kaputtzukriegen«, mutmaßt der Rechtsanwalt Stephan Dewald. Anlass der jüngsten Zuschriften ist ein Artikel vom 4. Aug...