Symbolische Zahlen

Alle vier Wochen legen die Ressortminister der »OPEC plus« ihre gemeinsame Erdölfördermenge für den nächsten Monat und die ursprünglich als Obergrenze gedachten Quoten für die einzelnen Mitgliedsländer fest. Drei Staaten werden dabei nicht mitgerechnet: Iran und Venezuela aufgrund der gegen sie gerichteten Sanktionen der USA, Libyen wegen der häufigen Unterbrechung seiner Ölproduktion durch innenpolitische Konflikte.

Am vergangenen Mittwoch war es dann wieder soweit: In einer Videokonferenz, wie sie seit Beginn der Coronakrise im Frühjahr 2020 üblich geworden ist, verständigten sich die Fachminister der Interessengemeinschaft darauf, ihre Ölförderung im Monat September um insgesamt 100.000 Barrel pro Tag – englisch abgekürzt bpd – zu erhöhen. Das entspricht ungefähr 0,1 Prozent der globalen Produktion, ist also für das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage irrelevant und hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Ölpreise, die nach wie vor deutlich über denen...