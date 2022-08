Inspiration und Vorbild

Vor fast neun Jahrzehnten, also nur ein paar Jahre weniger als ein Jahrhundert, wurde in Robbins, Illinois, ein schwarzes Mädchen geboren. Das war im Jahr 1932. Dieses Mädchen war die spätere Schauspielerin Nichelle Nichols, die in der 1966 erstmals ausgestrahlten Serie »Star Trek« zu großem Fernsehruhm gelangte. Sie spielte die Rolle von Lieutenant Nyota Uhura, der Kommunikationsoffizierin des Raumschiffs »Enterprise« (»Uhuru« bedeutet »Freiheit« auf ­Swahili, jW).

Entdeckt worden war Nichols als Sängerin und Tänzerin von dem legendären Jazz- und Big-Band-Musiker und Komponisten Duke Ellington. Ihre atemberaubende Schönheit und ihr durch tänzerisches Talent geformter Körperbau beeindruckten viele junge Männer, vor allem aber waren viele junge Mädchen, die von einem Leben auf der Bühne träumten, von ihrem Vorbild inspiriert.

International bekannt wurde Nichols schließlich ab 1966 als Lieu...