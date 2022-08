Zum Inhalt dieser Ausgabe | Dammbau gegen Moskau EU finanziert Talsperre in Tadschikistan und glaubt an »grünen« Wasserstoff Jörg Kronauer Energie zur Waffe machen: Das ist das neue Leitmotiv der deutsch-europäischen Außenwirtschaftspolitik. Auch »Global Gateway« ordnet sich da ein. Zwei Projekte, die im Rahmen der neuen »Anti-Seidenstraße« der EU finanziert werden sollen, sind mittlerweile bekannt – und beide haben mit der Absicht zu tun, russische Energieträger überflüssig zu machen, um so die russische Wirtschaft zu »ruinieren« (Annalena Baerbock/Bündnis 90/Die Grünen). Beim ersten der zwei Projekte handelt es sich um den Rogun-Staudamm in Tadschikistan. Der ist bereits im Bau und soll mit rund 335 Metern der höchste Staudamm der Welt werden. Er ist umstritten: Zum einen müssen Zehntausende Tadschiken zwangsweise umgesiedelt werde...

