Netflix and Chill

Sonnabend, 30. Juli

Mehrere der sieben Panzerhaubitzen, die die deutsche Regierung an die Ukraine geliefert hat, gehen nicht mehr. Schon verschlissen, sehr peinlich. Seit 1941 waren in dieser Gegend deutsche Waffen nacheinander zerstört worden, aber nicht einfach ausgegangen. Vielleicht sind es Friedenshaubitzen, die im Kriegsfall streiken. Dann könnten wir Krauss-Maffei und Rheinmetall friedensnobelpreisen. Die Preisträger Kissinger und Obama mussten ihr Mordwerkzeug noch durch Abnutzung im Gegner pazifizieren.

Sonntag, 31. Juli

Der amtierende Papst ist nach Kanada gereist, um wegen der ungezählten Opfer der Verbrechen der Kirche an indigenen Kindern Buße zu tun. Danach räsonierte er über seinen Rücktritt. Wenn er ernst macht, haben wir drei Päpste. Das ist nicht so ungewöhnlich, wie man denkt, im frühen Mittelalter sind einige Päpste zurückgetreten, allerdings unfreiwillig. Sie wurden geblendet, Arme, Beine und Ohren kamen ab, und so hockten sie als emerit...