Pleite am 23sten

Thomas Wasilewski aus Mönchengladbach wird am 23. August kein Geld mehr haben. Das geht ihm, seiner Ehepartnerin und seinen drei Söhnen nicht nur im August so, sondern am 23. jeden Monats. »Steigende Energiepreise machen sich in allen Bereichen bemerkbar, da die Kosten selbstverständlich auf die Nahrungsmittel umgelegt werden«, sagt Wasilewski am Freitag im jW-Gespräch. Nach dem 23. eines jeden Monats müsse er zur Tafel gehen und dort Schlange stehen, das beobachte er auch bei immer mehr Menschen aus seinem Umfeld.

Wasilewski ist nicht still und schamvoll, sondern laut und widerständig: Er klagt gemeinsam mit dem Sozialverband VdK in einem Musterstreitverfahren gegen die zu geringe Erhöhung des Hartz-IV-Satzes (SGB II) und z. B. der Altenhilfe (SGB XII). Der VdK hält die (symbolische) Steigerung des Regelsatzes zum 1. Januar 2022 um drei Euro angesichts der hohen Preissteigerungen und Inflationsrate für verfassungswidrig. »Die Interessen der armen Bürger w...