Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vor dem Stromausfall Eine Bühnenfassung von »Metropolis« beim Theatersommer Netzeband Sigurd Schulze Die Macher des Theatersommers Netzeband holen für ihr Repertoire gern die Schinken aus der Mottenkiste. Stücke von DDR-Autoren sucht man vergebens, mal abgesehen von Bertolt Brecht. Nun also die Bühnenadaption von Thea von Harbous Roman »Metropolis«, wobei sich für das Theater unweigerlich die wirkungsmächtige Verfilmung ihres damaligen Ehemanns Fritz Lang aus dem Jahre 1927 aufdrängt. Für Netzeband hat Hans Machowiak eine Bühnenfassung verfasst, die alle topographischen, akustischen und technischen Möglichkeiten im Park bei der Temnitzkirche und vor allem die für Netzeband klassische Form des Synchrontheaters nutzt. Berufs- und Laienschauspieler spielen mit Masken und bewegen sich zu den über Lautsprecher eingespielten Stimmen. Masken, Bühnenbild und Kostüme von Johanna Maria Burkhart sind integraler Bestandteil der Inszenierung. Metropolis, die futuristische Stadt aus Stahl und Stein, wird beherrscht von dem Oligarchen Joh Fredersen (Guido Schmitt, Stimme...

