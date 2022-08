Staubtrocken und wasserarm

Die Lage ist akut, die Forderungen sind klar. Der Bayerische Bauernverband (BBV) erwartet finanzielle Soforthilfen seitens des Freistaats für schwer von Trockenheit und Hitze betroffene Betriebe. Eigens dafür legte der BBV am Mittwoch ein Positionspapier vor. Demnach sei die Landwirtschaft in Bayern, speziell in Franken, stark gezeichnet durch die wochenlange Dürreperiode – »trotz weiterentwickelter, ressourceneffizienter Anbaumethoden und veränderter Fruchtfolgen«. Die Schäden auf Äckern, Wiesen und Weiden seien für die Höfe teils immens.

Allein, Soforthilfen reichen dem BBV nicht, können nur die aktuellen Folgen von Niederschlagsmangel und hohen Temperaturen mildern. Es bedürfe zudem einer »langfristigen und wirksamen Trockenheitsstrategie, denn der Trend der Jahresdurchschnittstemperaturen in den letzten zwei Jahrzehnten ist besorgniserregend«. Dazu gehörten laut Bauernverband unter anderem: Züchtung trockenheitsresilienter Pflanzen, beschleunigte Zulas...