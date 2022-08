Der schlimmste Feind

Die 1980 im Zeichen des Pazifismus gegründeten Grünen haben sich seit Mitte der 1990er Jahre zu einer Partei entwickelt, die sich in der Begeisterung für »gerechte« Kriege und in der Forderung nach »humanitären« Militärinterventionen von niemand übertreffen lassen will. Umfragen während des Kosovo-Kriegs in der ersten Jahreshälfte 1999 ergaben eindeutig, dass diese Tendenz nicht nur von der Führung der Partei ausging, sondern auch unter ihren Anhängern überdurchschnittlich stark verbreitet war. Am 31. März 1999, als der NATO-Bombenkrieg gegen Jugoslawien gerade ein paar Tage alt war, veröffentlichte der Stern die ersten Umfrageergebnisse über die Reaktionen der Bevölkerung, insgesamt und differenziert nach Anhängern der Parteien. Auf die Frage: »Dienen die Luftangriffe der NATO auf Jugoslawien dazu, humanitäre Ziele durchzusetzen?«, hatten laut Stern 72 Prozent der Grünen-Anhänger mit Ja geantwortet. In deutlichem Abstand folgten die Wähler von CDU/CSU mi...