Auf Seiten der Kleinigkeiten

Eine der wenigen Zeitschriften aus der DDR, die bis heute überlebt haben, ist das Poesiealbum, das 1967 gegründet wurde. Um eine große Leserschar zu erreichen, erhielt die Reihe eine schmale Form, ein Heft passte in die Innentasche eines Sakkos, damit die leseverrückten Werktätigen der DDR es immer bei sich führen und in Bus und Bahn danach greifen konnten. Man konzentrierte sich auf anspruchsvolle deutsche und internationale Lyrik und gab dem monatlich erscheinenden Heft einen günstigen Preis (90 DDR-Pfennig). Egal, wie berühmt ein Dichter war, er bekam nur ein Album gewidmet, mit dem der Leser aber das gesamte Werk erkunden konnte, von der frühen bis zur späten Phase. Nach einer Idee des Mitbegründers Bernd Jentzsch wurden die Hefte durchnummeriert. Wegen der Papierknappheit in der DDR kam es immer wieder zu Engpässen. Die Hefte zu Bob Dylan (189) oder Dylan Thomas (77) landeten unterm Ladentisch und schürten die Sammelleidenschaft der Leser noch an. Na...