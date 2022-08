Geschäftiges Treiben

Als in den 1970ern die ersten Bioläden in der BRD eröffneten, saß die Eigentümerin oder der Eigentümer noch selbst an der Kasse. Nur ganz wenige hatten mehr als ein Geschäft. Heute dominieren große Ketten mit Dutzenden Standorten die Branche. Sie kaufen Konkurrenten auf und schieben untereinander Filialen hin und her. In Hamburg ging das zu Lasten der Belegschaft.

Ende Mai schloss im Stadtteil Eimsbüttel ein Biomarkt in der Osterstraße. Die Belegschaft erfuhr nach eigenen Angaben erst kurz vor dem Aus davon. Ein Handwerker, der im Ladenlokal zu tun hatte, habe es zufällig ausgeplaudert. »Wann geht es denn los mit dem Abriss?« habe der Mann gefragt, erzählte eine Verkäuferin Anfang vergangener Woche beim WDR in der »Lokalzeit Münsterland«.

Einige Beschäftigte klagen nun vor Gericht auf eine Abfindung und ausstehendes Gehalt. »Ich warte immer noch auf meinen Junilohn«, sagte ein Beschäftigter, der wegen des schwebenden Verfahrens seinen Namen nicht in der Zei...