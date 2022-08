Mordaufrufe als Schrei nach Liebe

Neun teils führende Aktivisten des verbotenen Neonazi-Netzwerkes »Blood and Honour« (Blut und Ehre) sind am Mittwoch vor dem Landgericht München I lediglich zu Geld- und auf Bewährung ausgesetzte Haftstrafen verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die angeklagten Neonazis aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen den im Jahr 2000 vom Bundesinnenministerium verbotenen deutschen Ableger des international agierenden Netzwerkes weitergeführt und neonazistisches Gedankengut verbreitet hatten. Zusätzlich wurden einige Angeklagte wegen Volksverhetzung, unerlaubtem Munitionsbesitz und der Verwendung verbotener Symbole verurteilt.

Die zur Bewährung ausgesetzten Haftstrafen betragen zwischen acht Monaten sowie einem Jahr und zehn Monaten. Die Geldstrafen liegen zwischen 80 und 160 Tagessätzen. Die Faschisten und die Generalstaatsanwaltschaft München hatten zuvor Artikel-Länge: 3051 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen