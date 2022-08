Thalbach, Brand, Kuczynski

Als sie in ihrer letzten bemerkenswerten Charakterrolle als verschmähte Braut auf dem Bildschirm zu sehen war, lebte Sabine Thalbach bereits nicht mehr. Im Zweiteiler »Kleiner Mann – was nun?« (1967) nach dem Roman von Hans Fallada spielte Sabine Thalbach die Marie Kleinholz, die eine gute Partie für den Titelhelden gewesen wäre. Sie starb mit 34 Jahren an einer Thrombose. Am Donnerstag wäre sie 90 geworden. Thalbach war 1949 siebzehnjährig ans Berliner Ensemble gekommen, wo sie zunächst kleinere Rollen übernahm. Dort entdeckte sie Regisseur Wolfgang Staudte für seine Heinrich-Mann-Adaption »Der Untertan« (1951). Auch hier spielte sie ein braves Mädchen, eine Fabrikantentochter, die der Held umwirbt und dann sitzen lässt. Der Film wurde ein Welterfolg. Trotzdem blieb es für die Thalbach vor der Kamera beim kleinen Typenarsenal. Sie war Verkäuferin, Wäscherin, Putzfrau, Sekretärin oder Gouvernante; Rollen, die sie meist so spielte, dass ...