Lukrative Jobberei

In Deutschland fehlen Fachkräfte. Ob Dachdecker, Softwareentwickler, Erzieher oder Pfleger – viele Berufe und Branchen sind von dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften betroffen. Forschungsinstitute und Kapitalverbände überträfen sich mit Berechnungen, wie viele genau fehlten, erklärte Susanne Ferschl, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke kürzlich im Bundestag. »Eine entscheidende Frage bleibt offen: Warum fehlen überhaupt so viele Fachkräfte?«

Antworten gibt es mehrere, und sie weisen auf die komplexen Probleme am »Arbeitsmarkt« hin. Ferschl sieht eine Ursache in den belastenden Arbeitsbedingungen in einigen Berufen und in den niedrigen Löhnen. »Zum Teil verdienen ausgebildete Fachkräfte in einigen Branchen, wie zum Beispiel in der Gastronomie, so wenig, dass es lukra­tiver für sie ist, als ungelernte Helfer in anderen Branchen tätig zu sein.«

Bestätigt wird das durch eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs...