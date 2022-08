Bundesregierung ermächtigt Verfolgung

Bei ihrem Antrittsbesuch in Ankara gerieten Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und ihr türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu am Freitag demonstrativ aneinander. Die Grünen-Politikerin hatte zwar der Türkei das Recht auf Selbstverteidigung gegen »Terror« zugestanden, aber als Antiterroroperation angekündigte Einmarschdrohungen in Nordsyrien zurückgewiesen. Bei Baerbocks forschem Auftritt dürfte es sich indessen um Theaterdonner ohne Konsequenzen gehandelt haben. Davon zeugen mehrere in diesen Tagen fortgesetzte Terrorismusprozesse gegen kurdische Aktivisten in Deutschland. Die können einzig deswegen stattfinden, weil die Bundesregierung ihre Einwilligung dazu gegeben hat.

So stand am Montag der kurdische Musiker Mazlum D. vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. Der seit Mai vergangenen Jahres in Untersuchungshaft sitzende Kurde wird beschuldigt, als »Kader« der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in Baden-Württemberg tätig gewesen zu sein....