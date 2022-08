Seemacht mit Schwächen

Russland ist erst relativ spät in seiner Geschichte in den Kreis der Mächte mit maritimen Ambitionen eingetreten. Es war Zar Peter I., der im Rahmen der Expansion des Landes in Richtung Ostsee seit Anfang des 18. Jahrhunderts auch Mittel für eine maritime Rivalität mit dem damaligen Hauptgegner Schweden brauchte. Bekannt sind die Anekdoten darüber, wie er inkognito in die Niederlande gereist sei, um persönlich den Bau von hochseegängigen Schiffen zu erlernen.

Die geographische Lage Russlands hat dazu geführt, dass das Land – und zwar bis heute – keine einheitliche Flotte besitzt, sondern mehrere, jede für ein Meer zuständig, an welches Russland angrenzt. Synergien sind da schwierig zu erzielen. Bekannt ist die Situation aus dem russisch-japanischen Krieg von 1904/05, als die damalige russische Pazifikflotte von Japan schnell außer Gefecht gesetzt wurde und das Zarenreich als Antwort den Großteil der Ostseeflotte um die ganze Welt in Bewegung setzen musste,...