Zehn Jahre »O-Platz-Bewegung«

Die Berliner »O-Platz-Bewegung« feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Anlässlich des bevorstehenden Jubiläums am 6. Oktober beleben die Aktivistinnen und Aktivisten den namensgebenden Oranienplatz in Kreuzberg seit dem vergangenen Wochenende mit einem umfangreichen Programm. Vom 30. Juli bis zum 13. August werden sie täglich von 11 bis 20 Uhr dort sein, um dafür zu sorgen, dass Geflüchtete in der Stadt sichtbarer werden. Kundgebungen, Pressevorstellungen, eine Reihe von künstlerischen und kulturellen Veranstaltungen, eine Ausstellung, Musik, Performances und Workshops sollen den Rahmen geben, um das nächste Jahrzehnt der Bewegung einzuläuten.

Neben allen Feierlichkeiten und Rückblicken geht es auch um aktuelle Forderungen, insbesondere mit Blick auf die Flucht von Menschen vor dem Krieg in der Ukraine. In einer Pressemitteilung der Gruppe »BIPoC ­Ukraine and Friends in Germany« vom Freitag wird gefordert, dass sogenannte Drittstaatenangehörige u...