Warnsignal an Lufthansa-Manager

Bei der Lufthansa könnte es nach den Warnstreiks des Bodenpersonals auch in einer weiteren Berufsgruppe zu Streiks kommen. In einer Urabstimmung haben sich die stimmberechtigten Mitglieder der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mit einer sehr deutlichen Mehrheit für die Unterstützung der Tarifkommission ausgesprochen. Das berichtete VC am Sonntag nach Auszählung der Stimmen. Damit ist ein Streik der rund 5.000 Piloten zwar ab sofort möglich, wurde aber zunächst nicht beim Vorstand beantragt. Bereits vor der Auszählung hatte die Pilotengewerkschaft erklärt, dass es sich zunächst um ein »Warnsignal« an den Lufthansa-Vorstand handele.

Ein Sprec...