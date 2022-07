Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. Juli 2022, Nr. 175

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht: Die jW-Programmtips Techno für die Uckermark Heute Krach: Die schöne Uckermark braucht nicht nur Landschaft, sondern auch Leben, vor allem für diejenigen, die dort zu Hause sind, und – sagen wir die Wahrheit – für die, die aus der Großstadt zuziehen. Technopapst Dimitri Hegemann gibt Erfahrungen, Kontakte und Anstoß, loslaufen müssen die jungen Uckermärker dann aber alleine. Schaffen die Kälblein auf der Weide ja auch und stoßen sich die Hörner ab. BRD 2022. RBB, Sa., 18.30 Uhr AC/DC: Live at Donington Ein wenig gepflegten Lärm, das brauchen wir jetzt mal. Am 17. August 1991 spielten AC/DC im britischen Donington. Regisseur Davi...

Artikel-Länge: 1927 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen