Großer Rollback

Der Supreme Court of the United States, das oberste Verfassungsgericht der Vereinigten Staaten, hat mit seiner Entscheidung vom 24. Juni eine fast 50jährige Rechtspraxis zum Abtreibungsrecht in den USA aufgehoben. In der deutschen Berichterstattung wurde diese Entscheidung vorrangig aus der Perspektive der hierzulande mittlerweile mehrheitsfähigen Meinung zum Abtreibungsrecht der Frauen betrachtet. Die Entscheidung verweist allerdings auf ein viel grundlegenderes Problem, das mitnichten auf die USA beschränkt ist, sondern durchaus Parallelen zur gesellschaftspolitischen Situation in Deutschland aufweist: Im weitesten Sinne linke Parteien unterstellen, dass wir in einer immer fortschrittlicher werdenden Welt leben, in der immer fortschrittlicheres Denken eine Abfolge immer fortschrittlicherer Gesetzgebungen besorgen würde.

