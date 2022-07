Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. Juli 2022, Nr. 175

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kontrollverlust in Betrieben Neues Arbeitsschutzgesetz sieht »Mindestbesichtigungsquote« vor. Linke kritisiert mangelnde Umsetzung Oliver Rast Gefahren lauern fast überall. Im Haushalt, vor allem im Job. Arbeitsschutz braucht Kontrolle – in der Fleischindustrie ganz besonders. Schlachten, zerlegen, weiterverarbeiten, die Risiken für die Beschäftigten sind zahlreich. Alles das ist bekannt. Richtig ist auch, die Situation hat sich etwas verbessert, den Fleischmagnaten von Tönnies, Westfleisch, Vion & Co. wurden seitens des Bundeskabinetts einige Zügel angelegt. Freiwillig passierte das nicht. Gewerkschaften, aber auch Medien machten Druck, die unzumutbaren Zustände für die Beschäftigten wenigstens zu regulieren – mittels neuem Gesetz. Das »Arbeitsschutzkontrollgesetz« war Mitte Dezember 2020 verkündet worden, seit 2021 sind beispielsweise Werkverträge (Januar) und Zeitarbeit (April) in der Branche verboten. Kein Gesetz ohne Ausnahme: Fleischerverarbeitende Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten dürfen weiterhin Leihkräfte ausbeuten. Und eh, die Akkordhetze ist geblieben. Was soll sich noch än...

Artikel-Länge: 3978 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen