Ein Leben für Recht und Gerechtigkeit

Als ich den sympathischen Rechtsanwalt vor über 35 Jahren kennenlernte, da war Friedrich Wolff bereits ein gestandener Mann mit viel Berufserfahrung und prominent im ganzen Land. Die von ihm in den Jahren 1981 bis 1990 moderierte monatliche Fernsehratgebersendung »Alles, was Recht ist« zu Rechtsfragen des Alltags hatte maßgeblich dazu beigetragen. Seine freundliche Art, sich den Rechtsproblemen zu nähern und sie mit seinem Gegenüber zu besprechen, unterschied ihn von manchen seiner Kolleginnen und Kollegen. Man saß ihm nicht auf der anderen Seite des Schreibtisches gegenüber, wie das sonst so üblich ist bei Anwälten und in allen Amtsstuben. Er bevorzugte einen Couchtisch mit Sofa und Sesseln. So kam gleich eine vertraute Atmosphäre auf, die gerade zwischen Anwalt und Mandant besonders wichtig ist. Friedrich Wolff ist wohl einer der letzten seines Berufsstandes, der die verschiedenen Etappen der Entwicklung der DDR aus anwaltlicher Sicht miterlebt hat und ...