Kollaps auf der Schiene

Das »Energiesicherungspaket« von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) sieht einen Vorrang für den Transport von Kohle und Öl auf der Schiene vor. Dafür sollen dort Kapazitäten reserviert werden, teilte der Interessenverband »Allianz pro Schiene« am Donnerstag mit. Verbandsgeschäftsführer Dirk Flege warnte vor einer noch stärkeren Überlastung des Netzes: »Ein Vorrang für Kohletransporte ist für die ohnehin stark frequentierten Teile des Schienennetzes eine zusätzliche Herausforderung.« Es zeichne sich bereits jetzt ab, dass es in den bevorstehenden Monaten noch enger im Bahnverkehr wird. »Für die Pünktlichkeit der Personen- und Güterzüge bedeutet das nichts Gutes«, so Flege.

Das Energiesicherungspaket sieht vor, unter anderem Steinkohlekraftwerke aus der Reserve zu holen, um den knappen Brennstoff Erdgas einzusparen. Kohle und Öl sollen vor allem auf dem Schienenweg zu den Kraftwerken transportiert werden, was eine Anpassung der N...