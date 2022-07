Tote Winkel

Ende der 80er Jahre besuchte ich den Westberliner Stammtisch des Erfinderverbandes und war erstaunt, dass sich fast alle Teilnehmer mit Verbesserungserfindungen ausgerechnet an Fahrrädern beschäftigten. Bis auf einen Busfahrer, Manfred Rosenau, der mit Rückspiegeln bei Lkw experimentierte, die keinen »toten Winkel« mehr haben. Er berichtete, dass er mit dem Ergebnis zum Verband der Automobilindustrie gegangen sei, der das Ergebnis geprüft habe. Sie hätten seine Erfindung brauchbar gefunden, er habe jedoch das Design verbessern sollen. Dafür rüstete er noch einmal seinen Bastelkeller auf, für insgesamt 80.000 D-Mark – und legte dann die neue Rückspiegelversion dem Verband vor. Nach einigen Wochen wurde ihm schriftlich mitgeteilt, dass man kein Interesse an seiner Erfindung habe. Von einem Verbandsmitarbeiter erfuhr er den Grund: dass die Automobilindustrie kein Interesse an einer Reduzierung der Unfälle habe.

Inzwischen haben Unfälle zwischen Radfahrern und...