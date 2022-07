Zum Inhalt dieser Ausgabe | Treffen sich drei Leute Marc Hieronimus Ein Mann, eine Frau, und das dritte legt sich noch nicht fest. Ein Alter, sie ist in den besten Jahren, und das dritte von der Art, die nur mit Gleichaltem verkehrt. Ein Atheist, eine Christin, und das dritte furzt bei der Geisterbeschwörung nicht ganz ohne Angst ins Glas. Ein Vater, eine Mutter/Tochter/Frau, das dritte ist vorerst unsterblich. These, Syn- und Antithese; über Prothesen wird nicht gesprochen. Aber meistens: Einer spricht, eine erklärt, beim dritten dröhnt der Kopfhörer. Er Klassik, sie: was »schön« klingt. Das dritte hört »Schweine am Trog«. Ein Bock, eine Katze, ein Gemüse. Oder ein Kläffer, ein Scha...

