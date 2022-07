Überspannter Regenbogen

Der Christopher Street Day (CSD) hatte in Graz ein Nachspiel. Schon zum wiederholten Mal waren die Treppen zum Erzherzog-Johann-Brunnen auf dem Hauptplatz mit Regenbogenfarben besprüht worden – unter Mitwirkung von Gemeinderätin Anna Robosch (SPÖ). Längst ist der Brunnen wieder von den Farben befreit, die Grazer Monopoljournaille (Kleine Zeitung) fand es dennoch nötig, das Sommerloch auf den Lokalseiten in der vergangenen Woche mit einem aufgeregten Artikel zu stopfen, in dem ein Bernd Hecke in schiefen Bildern davon schwadronierte, die Politik habe den »Regenbogen überspannt«. Der Stadträtin wirft er Sachbeschädigung und – einigermaßen scheinheilig – eine »Vereinnahmung der so sensiblen Community« vor. Hecke und Konsorten schmeckt es vermutlich auch nicht, dass Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) auf dem Hauptplatz, über den der CSD-­Demozug Anfang Juli zog, bejubelt wurde. Denn zu Recht sieht die Community in der Stadtchefin eine ehrliche Anwältin ihrer Anl...