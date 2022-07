Kapitallobby schlägt Alarm

Der Wirtschaft – und dem ganzen Land – gehen offenbar die qualifizierten Arbeitskräfte aus. Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), hat am Wochenende vor gravierenden Folgen in Deutschland gewarnt: »Der Fachkräftemangel ist so bedrohlich, dass wir wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren einen Wohlstandsverlust hinnehmen müssen«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa Dulger am Sonntag nach einem Gespräch. Der richtige Weg wäre, die Zuwanderungspolitik sofort hochflexibel anzugehen und schnelle und unkomplizierte Zuwanderung für Qualifizierte zu ermöglichen. Dulger hält mindestens 500.000 mehr Fachkräfte pro Jahr für nötig.

»Ab 2025 kommt die demographische Wende«, sagte Dulger mit Blick auf die sogenannten Babyboomer-Jahrgänge, die zunehmend in Rente gehen. »Wir haben zur Zeit eine Rekordzahl von rund 45 Millionen Erwerbstätigen in der deutschen Wirtschaft. Davon werden wir in den nächsten zehn Jahren rund fü...