Party mit Ruf nach Waffen

Hunderttausende Feiernde beteiligten sich am Sonnabend in Berlin unter dem Motto »Vereint in Liebe. Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung« an einer großen Parade zum Christoper Street Day (CSD). Die Veranstalter sprachen von 600.000 Teilnehmern, die Polizei zählte 350.000. Offiziell geht es auf dem CSD, der an den Widerstand gegen Polizeiüberfälle auf einen New Yorker Schwulenklub im Jahr 1969 erinnert, um die Rechte lesbischer, schwuler, bisexueller, trans-, queer- und intergeschlechtlicher Menschen. Doch im Vordergrund steht für die meisten Teilnehmenden des Berliner CSD, an dem sich auch Bundeswehr und Polizei sowie zahlreiche Konzerne beteiligen, das Feiern.

Politik spielte dort – soweit überhaupt zu erkennen – kein...