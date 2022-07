Gegründet 1947 Sa. / So., 23. / 24. Juli 2022, Nr. 169

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht: Die jW-Programmtips Wenn Europa brennt Es ist ja nicht so, dass es sich nicht alles angekündigt hätte: Im Sommer 2018 spätestens hat Europa einen Vorgeschmack auf die zu erwartenden Auswirkungen der Klimakatastrophe erhalten. Kein anderes Ereignis beschäftigt Wald- und Klimaforscher so intensiv, nur die Autofahrer und verbrecherischen Industriebosse interessiert das nicht. Die Dokumentation zeigt Strategien und Hilfsmaßnahmen für Natur und Mensch. Eines ist gewiss: Wir sind sehr spät dran. D 2018. Arte, Sa., 18.25 Uhr Der Spion von nebenan Nachdem er einen Auftrag in den Sand gesetzt hat, soll der Geheimagent JJ mit der verschrobe...

