Reise in den Widerspruch

Als auf dem mit Waffenmaterial beladenen Frachter »La ­Coubre« am 4. März 1960 im Abstand von etwa 50 Minuten zwei Bomben detonierten, waren die Explosionen weit über den Hafen von Havanna zu hören. Als am 6. Mai dieses Jahres im Hotel »Saratoga« ein Gastank in die Luft flog, hörte man auch das über das Zentrum der kubanischen Hauptstadt hinaus. Letzteres war zwar ein Unfall und eindeutig kein konterrevolutionärer Anschlag. Mit den Folgen der Explosion in einem Luxushotel schräg gegenüber dem Parlamentssitz Capitolio hat das direkt oder indirekt von Blockade, Krieg, Krise und Pandemie gebeutelte sozialistische Land in der Karibik allerdings ebenso zu kämpfen. Das hat Einfluss auf den wichtigsten Wirtschaftssektor Kubas: den Tourismus.

Nackenschläge

Die Nackenschläge, die Kuba in den letzten Jahren erfährt, sind mannigfaltig. Unter der Präsidentschaft Donald Trumps (2017–2021) wurden die Milderungen der Wirtschaftsblockade der USA zurückgenommen; an einer Wi...