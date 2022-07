Die Freuden des Sommers

Samstag, 16. Juli

Bahngewerkschafter haben Alarm geschlagen. Die mit Neun-Euro-Tickets angelockten Menschenmassen würden die Kollegen krank machen, was ich nachvollziehen kann, es geht mir genauso. Auch die Technik halte der Belastung nicht mehr stand, inzwischen seien alle Zugtoiletten kaputt. Aber das ist nicht so schlimm, man kommt eh nicht durch das Gedränge, wenn man mal muss.

Sonntag, 17. Juli

Die Zahl der Menschen, die sich um Neun-Euro-Urlaubsreisen keine Sorgen machen müssen, weil sie das Geld fürs Hotel nicht haben, wird immer größer. Inzwischen stehen bei den Tafeln zwei Millionen »Kunden« an, eineinhalbmal so viele wie zu Jahresbeginn. In Europa brütet eine Rekordhitze, im Süden brennen die Wälder, aber die Klimakatastrophe bringt es in der Hitliste der beliebtesten Katastrophen nur auf Rang fünf hinter Inflation, Ukraine-Krieg, Corona und der Koffe...