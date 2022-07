Im Krankenstand

Lohnabhängige in Deutschland sind öfter krank. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor, die am Freitag vorgestellt wurde. Auf 100 Beschäftigte kamen von Januar bis Ende Juni dieses Jahres 788 Fehltage. Das waren 115 Tage mehr als im Vorjahreszeitraum. Mehr als ein Drittel der Beschäftigten musste sich im ersten Halbjahr 2022 mindestens einmal krankschreiben lassen. In den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres hatte dagegen nur ein Viertel der Erwerbstätigen mindestens eine Krankschreibung.

Die Analyse der Daten von 2,3 Millionen Versicherten ergab zudem, dass die Beschäftigten vor allem an Atemwegserkrankungen litten: Husten, Schnupfen oder grippaler Infekt. Durch diese Erkrankungen stieg die Zahl der Fehltage auf 133 Tage je 100 Versicherte an. 2021 waren es dagegen nur 48 Tage.

Auch die Coronakrise machte sich nun deutlicher bemerkbar – die Folge: Die Anzahl der Fehltage schnellte empor. Die Krankenkasse ermitt...