Zum Inhalt dieser Ausgabe | Am Rande der Pleite Die ukrainische Wirtschaft ist durch den Krieg dem Zusammenbruch nahe. Aber sie wird irgendwie am Leben gehalten Reinhard Lauterbach Am Donnerstag hat die ukrainische Zentralbank den Kurs der Landeswährung Grivna gegenüber dem US-Dollar auf einen Schlag um 20 Prozent abgewertet. Statt offizieller 30 Grivna muss man jetzt 36 für einen Greenback bezahlen. Aber umgekehrt funktioniert der Trick natürlich auch: Für jeden Dollar oder Euro, den die ukrainische Regierung von ihren Sponsoren im Westen überwiesen bekommt, erlöst sie jetzt nicht mehr 30, sondern 36 Einheiten der Landeswährung. Und in der ist der Staatshaushalt aufgestellt, und durch diesen Rechentrick kommt er dem buchhalterischen Ausgleich wenigstens ein bisschen näher. Wobei alle Experten erwarten, dass sich die Abwertung fortsetzen wird – und auch der damit verbundene Inflationsschub bei praktisch allen Produkten, denn zumindest importierter Treibstoff geht ja ...

