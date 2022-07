Familienfest

Zum 70. Geburtstag des berühmten Pianisten Hannes Westhoff lädt ­dessen zweite Frau Anne die ­Sippschaft ein. Doch von Harmonie und Partylaune ist nichts zu ­spüren, schon am Vorabend des Festes kommt es zu Streit und ungustiösen Szenen. Am nächsten Tag hält ­Hannes’ Sohn Max die Geburtstagsrede auf seinen Vater – eine schonungslose Ansprache, an deren Ende Max bewusstlos zusammenbricht. Ja, mei. Aber mit Hannelore Elsner, Michaela May und Lars Eidinger. D 2014.

Arte, 20.15 Uhr

The Fan

Der Messervertreter Gil Renard ist am Boden zerstört: Binnen kürzester Zeit hat er seinen Job und das Besuchsrecht für seinen Sohn verloren. Er flieht in eine Traumwelt. In dieser Welt fühlt er s...