Gläserne Bahnfahrer

Millionen Bahnfahrer nutzen sie, und seit es das Neun-Euro-Ticket gibt, boomt sie wie nie: die Smartphone-App »DB-Navigator«. Wer sich eine Fahrkarte besorgen oder wissen will, wieviel Verspätung ein Zug hat, welche Anschlussmöglichkeiten es gibt und in welcher Wagenreihung der ICE einfährt – all das lässt sich mit ein paar Klicks erledigen. Aber das Programm kann und macht noch viel mehr, allerdings im Verborgenen. Anhand einer umfassenden Prüfung hat der Bielefelder Verein Digitalcourage »erhebliche Datenschutzprobleme« beim Betrieb des Tools ermittelt. So würden etwa haufenweise Informationen an große Internetkonzerne wie Adobe und Google fließen, gaben die Aktivisten am Mittwoch in einer Medienmitteilung bekannt. Aufgrund der Praktiken werde man gegen die Deutsche Bahn Klage einreichen.

Bahnfahren gehöre zur Grundversorgung, und »diese App nimmt dabei eine wichtige Stellung ein«, erklärte Julia Witte von Digitalcourage. Dass sie allerdings massenhaft p...