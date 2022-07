Kuscheln mit Erdogan

Erst im nachhinein war bekannt geworden, dass Generalbundesanwalt Peter Frank sich vom 5. bis 7. Juli auf Einladung des türkischen Generalstaatsanwaltes Bekir Sahin in Ankara aufgehalten und sich dort auch mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan getroffen hatte. Was genau Frank mit dem Erdogan-getreuen Hardliner Sahin, der gerade ein Verbotsverfahren gegen die linke Oppositionspartei HDP betreibt, besprochen hatte, wollte die Abgeordnete Clara Bünger (Die Linke) von der Bundesregierung wissen. Zu Inhalten von vertraulichen Gesprächen mit internationalen Partnern äußere sie sich grundsätzlich nicht näher, wiegelte die Bundesregierung am Donnerstag in de...