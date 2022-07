Eis essen, Musik hören und flirten. Der Sommer könnte so schön sein wie damals in der »Eis am Stiel«-Filmreihe. Wenn Benny, Bobby und Johnny auf der Jagd nach dem nächsten Petticoat durch Tel Aviv radelten – nicht immer gut ausgeleuchtet, aber immer mit guter Musik unterlegt –, dann konnte der Sommer selbst im waffenstarrenden Nahen Osten leicht und unschuldig erscheinen.

Heute ist das anders. Klebriges Eis, Sand im Haar, Sex im Zelt – das gibt es nicht mehr. Inzwischen ist das Wetter zu heiß und das Eis zu teuer. Benny ist wegen Co...