Weg frei für LNG

Die Bundesregierung hat sich entschieden: Zwei weitere schwimmende LNG-Terminals werden in Stade bei Hamburg und in Lubmin in Vorpommern errichtet. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag mit. Damit ist der Weg freigemacht für zusätzliche Importe von verflüssigtem Erdgas.

Die Anlagen werden allerdings nicht helfen können, sollten schon in diesem Winter die Gaslieferungen aus Russland knapp werden. Die zwei Schiffe werden voraussichtlich erst im Mai 2023 zur Verfügung stehen. Es wird damit gerechnet, dass die Arbeit des Terminals am Standort Stade ab Ende 2023 aufgenommen werden kann. Die Anlage auf See vor Lubmin wird frühestens ab Ende 2023 arbeiten.

Damit hätte die Bundesregierung dann insgesamt vier schwimmende LNG-Terminals errichten lassen. Zum Jahreswechsel sollen eine Anlage in Wilhelmshaven an der Nordsee und eine in Brunsbüttel an der Elbmündung die Arbeit aufnehmen. Für diese Anlagen standen schon in diesem Jahr zwei Schiffe zur Ve...