Neue Hoffnung

Die Zahl der Kriegsversehrten in Nordostsyrien ist immens. Mehr als 20.000 Menschen sind durch die verschiedenen Kriege und Konflikte in der Region dauerhaft verletzt und geschädigt worden. Durch das westliche Wirtschafts- und Handelsembargo, dem die Region unterliegt, fehlt es an Medikamenten und medizinischem Gerät. Viele Operationen können aufgrund fehlender Infrastruktur nicht durchgeführt werden.

Den Großteil der medizinischen Versorgung übernimmt der Kurdische Rote Halbmond Rojava. Über 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der ...