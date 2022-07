Märkte – Im Bauch von Riga

Der Centraltirgus in Lettlands Hauptstadt Riga ist einer der größten Lebensmittelmärkte Europas. In den gewaltigen Hallen werden Spezialitäten aus den einsamen Wäldern, den Birkenhainen und den zahlreichen Flüssen des Landes verkauft, so die berühmten Neunaugen und Birkensaft. Ebenfalls im Angebot sind frisches und eingelegtes Gemüse, saure Sahne und Kümmelkäse, Schweinefüße und Schinkenspeck. Ausgewogene Ernährung. Deutschland/Lettland 2015.

Arte, 19.40 Uhr

Hitler – Aufstieg des Bösen

Adolf Hitler war ursprünglich Spitzel für den Geheimdienst – und wenn die Politiker werden, geht es halt fast immer faschistisch aus. Er schließt sich noch im Auftrag im Jahr 1919 der DAP an und steigt rasch zum Parteivorsitzenden auf. In einflussreiche...