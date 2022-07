Aus dem Halbdunkel

Joachim Gauck, man kann es nicht anders sagen, ist in all seiner notorisch ekligen Öligkeit ein brillanter politischer Rhetor. Das liegt an der »Tiefe unserer Kultur«, auch derentwegen Protestant Pathos »die Neubesichtigung der Notwendigkeit, das zu verteidigen, was uns ans Herz gewachsen ist«, uns an die feigen kalten Herzen legt. Sicher auch daran, dass Gauck in die Tiefe unser aller Kultur vordringt, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist. Denn dort erst »entsteht eine Überzeugtheit von sich selbst, die irgendwie im Halbdunkel ist, es schillert und schummert, es gibt schöne Gedichte und schöne Musik dazu«, weiß er und offenbart uns auch dies: »Und während wir diese eigene Tiefe haben und diese unterschiedlichen Elemente einer Überzeugtheit von einer...