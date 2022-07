Kreisler, Misselwitz, Solter

Er gab genügend Leuten Grund, ihn für seine »Lieder gegen fast alles« zu hassen: Taubenliebhaber, Musikkritiker und vor allem die ach so leutseligen Nazis alter und neuer Provenienz. Der Wiener und bekennende Anarchist Georg Kreisler, der in der Nazizeit ausgebürgert worden war und den Österreich nie wieder eingebürgert hat, war ein Widerhaken in Österreichs Zweiter Republik. Als junger Mensch musste er in die USA fliehen, hatte hier das Glück, mit Künstlern wie Hanns Eisler und Charlie Chaplin zusammenzuarbeiten, wurde schwarzhumoriger Liedermacher, der nach der Rückkehr in seine Heimat sehr erfolgreich war, aber auch spaltete. Er ließ sich den Mund nicht verbieten, war Mahner und meist ein galliger Spötter – auch in der BRD. Geschrieben hat er und ernsthaft komponiert – und ziemlich lange durchgehalten, bis er 2011 im 90. Lebensjahr starb. Am Montag war sein 100. Geburtstag.

