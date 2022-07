Orwell, uff!

An mancher Wand in La Habana wird »1984« zitiert: »2 + 2 = 5«, steht dann da, was sagen soll, dass die Regierung lügt und was für richtig verkauft, was nicht aufgeht. Orwell ist die Lektüre der Dauerpubertären und geistigen Alphabetisierungsunwilligen, sage ich dem Gitarristen am Malecón, der sich gerade auf ein Ständchen für uns vorbereitet und über die Kommunistische Partei meckert, was das Zeug hält.

Ich weiß, wovon ich rede, denn wir waren am Vormittag im Museum der Alphabetisierungskampagne, gelegen in der Ciudad Escolar Libertad, direkt neben dem Militärkrankenhaus Carlos J. Finlay (alles Teil des größten Militärkomplexes), das Diktator Batista in Havanna hatte einrichten lassen und das nach der Revolution zu sozialen Zwecken zivilisiert wurde. Breite Paradestraßen zwischen Kasernenbauten, in denen jetzt Menschen wohnen und lernen. Auf dem Weg zum Museum begegnen wir Roberto, Baujahr 1947, Baustelle: kubanisches Bauernland in der Provinz Santa Clara....