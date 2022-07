Plötzlich 26 Prozent mehr

Die Lebenshaltungskosten steigen. Die Energiepreise könnten explodieren. Mit 585 bis 1.580 Euro im Monat bleibt man da auf der Strecke. Aber das ist die Spanne, in der sich die tarifvertraglichen Ausbildungsvergütungen in der BRD bewegen. Je nach Branche und Region gibt es erhebliche Unterschiede, wie eine am Dienstag veröffentlichte Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung erneut bestätigte. 585 Euro verdienen demnach Auszubildende im thüringischen Friseurhandwerk im ersten Ausbildungsjahr und in der ostdeutschen Floristik. 1.580 Euro im Monat erhalten Azubis im westdeutschen Bauhauptgewerbe im vierten Lehrjahr.

Da die Ausbildungsvergütungen im Rahmen von Tarifve...