Einfluss und Eigenes

Das Revolutionsmuseum wird gerade restauriert. Genauer: der ehemalige Präsidentenpalast. Am 13. März 1957 drangen dort 50 bewaffnete Mitglieder der Studierendenorganisation FEU ein. FEU-Präsident José Antonio Echeverría verkündete bereits über Radio Reloj, der Diktator Fulgencio Batista sei soeben »revolutionär exekutiert worden«. Als die Revolutionäre jedoch in Batistas Büro gelangten, war der nicht mehr da. Beim Rückzug wurde die Hälfte der Studierenden erschossen. Batista ließ 300 Patronen aus dem Gebäude popeln. Der für ihn bestimmten konnte er entgehen, er floh später, am Neujahrstag 1959, in die Dominikanische Republik, später zu seinen Faschistenfreunden nach Portugal und Spanien.

Wir schauen uns den Außenbereich an: die Yacht »Granma« hinter Glas. Während der Revolution aus Raupen und Baggern gebaute Panzer, die ihr eigenes Gewicht kaum in Bewegung setzen konnten. Ein Teil vom Heck eines US-Kampffliegers, der während der Schweinebuchtinvasion abges...