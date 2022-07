Eine Welt für sich

»Das ist eure Republik, sie gehört ganz und gar euch, den Jungen Pionieren«, rief Wilhelm Pieck den jungen Menschen zu, die sich zur Eröffnung der Pionierrepublik am 16. Juli 1952 versammelt hatten. Dem ersten und einzigen Präsidenten der DDR kam die Ehre zu, jenes Gelände einzuweihen, das nach ihm selbst benannt worden war. Heute ist die einstige Pionierrepublik »Wilhelm Pieck« – die einzige ihrer Art in der Geschichte der DDR – längst vergangen. Und lebt doch fort. Diesen Sonnabend wird das Gelände in der brandenburgischen Schorfheide, rund 50 Kilometer nördlich von Berlin, 70 Jahre alt. Es offenbart seinen Besuchern noch immer erstaunlich viel aus den Jahren vor 1990.

Ein ganzjährig betriebenes Ferienlager wurde hier wenige Jahre nach dem Krieg innerhalb kürzester Zeit errichtet und sollte bis zum Ende der DDR bestehen. Zwölf Pionierlager waren auf der Fläche des heutigen Brandenburgs entstanden. Kinder aus der ganzen DDR und vielen Teilen der Welt ware...